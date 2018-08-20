ATP Cincinnati Masters finalinde dünya 2 numarası Roger Federer'i 6-4'lük iki setle mağlup eden Novak Djokovic, 10 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

Maç boyunca toplam 39 basit hata yapan Federer'e karşı çok daha istikrarlı bir oyun ortaya koyan Djokovic, ikinci servislerinden %78 oranında puan çıkardığı maçtan galip ayrılarak kariyerinin 31. Masters kupasına uzandı.

Cincinnati'deki altıncı finalinde şeytanın bacağını kırarak ilk şampiyonluğunu elde eden Sırp tenisçi, böylece koleksiyonundaki tek eksik parçayı da tamamladı ve ATP takvimindeki 9 Masters turnuvasının hepsini kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Bu departmanda Roger Federer ve Rafael Nadal'ın 7 farklı Masters turnuvasında şampiyonluğu bulunuyor.

Yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra karşılaştığı Roger Federer'i 46. düellolarında 24. kez mağlup eden Djokovic, Cincinnati'deki şampiyonlukla birlikte ATP Dünya Klasmanı'nda 10. basamaktan 6.lığa tırmandı ve önümüzdeki hafta başlayacak sezonun son Grand Slam'i ABD Açık öncesi avantajlı bir konum elde etti.