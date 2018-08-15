ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Cincinnati kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasında 36 yaşındaki Williams, ikinci turda Çek Petra Kvitova ile karşılaştı.

Rakibine 6-3, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup olan ABD'li Williams, daha önce iki kez şampiyon olduğu bu turnuvadan elendi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da bu yıl final oynayan ancak Alman Angelique Kerber'e 2-0 yenilen Williams, bu ay katıldığı Silicon Valley Classic turnuvasının ilk tur maçını da Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle kaybetmiş ve kariyerinin en ağır mağlubiyetini yaşamıştı.