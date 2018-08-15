Serena Williams'tan Cincinnati'ye erken veda
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'tan Cincinnati'ye erken veda

    <a href="/index/serena-williams?id=22fba105-0d65-42c8-b18e-b3e6c42a8cbe" class="" rel="tag">Serena Williams</a>'tan Cincinnati'ye erken veda

    Kadınlar tenisinin eski 1 numarası , Cincinnati Açık'a ikinci turda veda etti.

    'nin Ohio eyaletinde bulunan Cincinnati kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasında 36 yaşındaki Williams, ikinci turda Çek ile karşılaştı.

    Rakibine 6-3, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup olan 'li Williams, daha önce iki kez şampiyon olduğu bu turnuvadan elendi.

    Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da bu yıl final oynayan ancak Alman 'e 2-0 yenilen Williams, bu ay katıldığı Silicon Valley Classic turnuvasının ilk tur maçını da Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle kaybetmiş ve kariyerinin en ağır mağlubiyetini yaşamıştı.

    1. 15.8.2018 10:19
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