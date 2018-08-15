Serena Williams'tan Cincinnati'ye erken veda
Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Serena Williams, Cincinnati Açık'a ikinci turda veda etti.
ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Cincinnati kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasında 36 yaşındaki Williams, ikinci turda Çek Petra Kvitova ile karşılaştı.
Rakibine 6-3, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup olan ABD'li Williams, daha önce iki kez şampiyon olduğu bu turnuvadan elendi.
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da bu yıl final oynayan ancak Alman Angelique Kerber'e 2-0 yenilen Williams, bu ay katıldığı Silicon Valley Classic turnuvasının ilk tur maçını da Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle kaybetmiş ve kariyerinin en ağır mağlubiyetini yaşamıştı.
- 15.8.2018 10:19
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Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi
Toplam 13
Yorum
isimsiz Ali koç Bu daha senin iyi günlerin adamakıllı iki transfer yapamazken kalmış bu takıma başkan olmuş bu kulüp baban sermayesi ile kurulmad
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Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Neyini alkışlayacağız bunların her sene aynı lig ikincisi olurlar şampiyonlar ligine gidemezler , tesellileri vardara değil benficaya elenme
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Kadıköy'de Giuliano'ya tepki!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Guliano küçük maçların büyük oyuncusu , yönetim neden gönderemiyor gidecekleri gerekirse cebinden para ödeyip gönderecek niye ordasınız.
Serena Williams'tan Cincinnati'ye erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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