Yankı Erel, Wimbledon'da şampiyon oldu – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    , Wimbledon'da şampiyon oldu

    <a href="/index/yanki-erel?id=32cbc7db-ac81-4856-b621-e3da1a02b923" class="" rel="tag">Yankı Erel</a>, Wimbledon'da şampiyon oldu

    Milli tenisçi , Wimbledon ’nda Fin partneri ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

    Milli tenisçi , Wimbledon 'nda Fin partneri ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

    Türk tenisi tarihi günlerinden birini 2018 Wimbledon'da yaşadı. 'nin başkenti 'da düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam turnuvasında gençler kategorisinde çiftlerde Fin ile ortaklık kuran milli raket , finalde Nicolas Mejia/Ondrej Styler'ı 7-6, 6-4 yenerek mutlu sona ulaştı.

    17 yaşındaki Yankı Erel, bir Grand Slam turnuvasında şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi olarak tarihe geçti. Slam arenasında zafer kazanan ilk Türk sporcu ise 2014 Amerika Açık 'nda çift kızlarda ipi göğüsleyen olmuştu.
    1. 15.7.2018 19:21
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