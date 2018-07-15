Yankı Erel, Wimbledon'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Yankı Erel, Wimbledon Gençler Şampiyonası’nda Fin partneri Otto Virtanen ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
Türk tenisi tarihi günlerinden birini 2018 Wimbledon'da yaşadı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam turnuvasında gençler kategorisinde çiftlerde Fin Otto Virtanen ile ortaklık kuran milli raket Yankı Erel, finalde Nicolas Mejia/Ondrej Styler'ı 7-6, 6-4 yenerek mutlu sona ulaştı.
17 yaşındaki Yankı Erel, bir Grand Slam turnuvasında şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi olarak tarihe geçti. Slam arenasında zafer kazanan ilk Türk sporcu ise 2014 Amerika Açık Gençler Şampiyonası'nda çift kızlarda ipi göğüsleyen İpek Soylu olmuştu.
- 15.7.2018 19:21
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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