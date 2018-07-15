Yankı Erel ve partneri Virtanen şampiyon oldu!
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Wimbledon'da ve partneri şampiyon oldu!

    Wimbledon'da Yankı Erel ve partneri Virtanen şampiyon oldu!

    Wimbledon'da gençler kategorisi çift erkekler finalinde ve partneri , Mejia-Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

    & Otto Vitranen çifti, Wimbledon gençler finalinde Mejia & Styler çiftini 7-6 ve 6-4'le 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
    1. 15.7.2018 18:01
    2. Güncelleme: 15.7.2018 18:02
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