Djokovic finale çıktı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    finale çıktı

    <a href="/index/djokovic?id=d1896cdc-91a7-4d32-bdfd-d3fac9b0a9d3" class="" rel="tag">Djokovic</a> finale çıktı
    Wimbledon Erkekler'de 2 numaralı seribaşı Nadal'ı 3-2 yenen , finale yükseldi. Geçtiğimiz gün saat kuralı nedeniyle yarıda kalan ve 5 saat 15 dakika süren maçın final setini 10-8 kazanan Sırp raket, pazar günkü finalde Güney Afrikalı Anderson'un rakibi oldu.
    1. 15.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN