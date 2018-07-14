Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde finalde
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli tenisçilerden Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, finale çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın on ikinci gününde gençler çift erkeklerde yarı final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Büyük Britanyalı James Story-Harry Wendelken ikilisiyle karşılaştı.
Toplam 1 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adlarını finale yazdırdı.
Yankı Erel ile Otto Virtanen, 6 numaralı seribaşı Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler çiftiyle yarın finalde karşılaşacak.
- 14.7.2018 22:12
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Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
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Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti...
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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