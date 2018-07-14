Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde finalde – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Wimbledon'da çiftlerde finalde

    Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde finalde

    Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli tenisçilerden ile Finlandiyalı partneri , finale çıktı.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın on ikinci gününde gençler çift erkeklerde yarı final maçına çıkan milli sporcu ve Finlandiyalı partneri , Büyük Britanyalı James Story-Harry Wendelken ikilisiyle karşılaştı.

    Toplam 1 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adlarını finale yazdırdı.

    Yankı Erel ile Otto Virtanen, 6 numaralı seribaşı Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler çiftiyle yarın finalde karşılaşacak.

    1. 14.7.2018 22:12
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