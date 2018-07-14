Wimbledon'da şampiyon Kerber
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Angelique Kerber, Serena Williams'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar final mücadelesinde, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşan 25 numaralı seribaşı ABD'li Williams ile kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber karşılaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Kerber, ilk oyunda Serena Williams'ın servisini kırarak 1-0 öne geçti. Sert servislerinin yardımıyla oyuna denge getiren Williams, dördüncü oyunda Kerber'in servisini kırarak skoru 2-2'ye getirdi. Etkili "backhand" vuruşlarıyla maçta kontrolü yeniden ele alan Kerber, uzun rallilerden galip ayrılarak rakibinin servisini iki kez daha kırdı ve ilk seti 6-3 alarak 1-0 öne geçti.
Daha dengeli geçen ikinci sette çok fazla basit hata yapan Williams karşısında 6. oyunda bir kez saha servis kıran Kerber, bu avantajını iyi kullandı. 1 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından ikinci seti 6-3 alan Kerber, rakibini ise 2-0 yenerek şampiyon oldu.
KERBER WİMBLEDON'DA İLK KEZ KAZANDI
Avustralya Açık ve ABD Açık'ta 2016 yılında şampiyonluk elde eden 30 yaşındaki Alman tenisçi, Wimbledon'ı da kazanarak kariyerindeki üçüncü grand-slam zaferine ulaştı.
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası ve 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi Serena Williams, 24 şampiyonlukla "tüm zamanların en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" Avustralyalı Margaret Court'u yakalayamadı.
Turnuvada yarın, tek erkekler finalinde 12 numaralı seribaşı Sırbistanlı Novak Djokovic ile dünya klasmanında 8'inci sırada yer alan Kevin Anderson karşılaşacak.
- 14.7.2018 19:46
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Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
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:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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