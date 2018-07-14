Wimbledon'da finalin adı belli oldu
Tek erkeklerde dünya 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, İspanyol Rafael Nadal, 3-2 mağlup ederek finalde Güney Afrikalı Kevin Anderson'ın rakibi oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 12'nci gününde yarı final karşılamasında korta çıkan tek erkeklerde dünya 12 numarası Sırp Novak Djokovic, dünya1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ı 6-4, 3-6 ,7-6 ,3-6 ve 10-8'lik setlerle 3-2 yenerek finale yükselen taraf oldu.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve havanın kararması ile bugün devam edilen 5 saat 15 dakika süren zorlu mücadelenin ardından Djokovic, İspanyol rakibini 6-4, 3-6 ,7-6 ,3-6 ve 10-8'lik setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Sırp Novak Djokovic, Pazar günü final karşılaşmasına Güney Afrikalı Kevin Anderson ile çıkacak.
- 14.7.2018 18:04
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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