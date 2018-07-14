Wimbledon'da finalin adı belli oldu 

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 12'nci gününde yarı final karşılamasında korta çıkan tek erkeklerde dünya 12 numarası Sırp Novak Djokovic, dünya1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ı 6-4, 3-6 ,7-6 ,3-6 ve 10-8'lik setlerle 3-2 yenerek finale yükselen taraf oldu.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve havanın kararması ile bugün devam edilen 5 saat 15 dakika süren zorlu mücadelenin ardından Djokovic, İspanyol rakibini 6-4, 3-6 ,7-6 ,3-6 ve 10-8'lik setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.



Sırp Novak Djokovic, Pazar günü final karşılaşmasına Güney Afrikalı Kevin Anderson ile çıkacak.