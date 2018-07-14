Wimbledon'da finalin adı belli oldu 
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Wimbledon'da finalin adı belli oldu

    Wimbledon'da finalin adı belli oldu

    Tek erkeklerde dünya 12 numaralı seribaşı Djokovic, İspanyol , 3-2 mağlup ederek finalde Kevin Anderson'ın rakibi oldu.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın 12'nci gününde yarı final karşılamasında korta çıkan tek erkeklerde dünya 12 numarası Djokovic, dünya1 numarası İspanyol 'ı 6-4, 3-6 ,7-6 ,3-6 ve 10-8'lik setlerle 3-2 yenerek finale yükselen taraf oldu.

    Dün akşam saatlerinde başlayan ve havanın kararması ile bugün devam edilen 5 saat 15 dakika süren zorlu mücadelenin ardından Djokovic, İspanyol rakibini 6-4, 3-6 ,7-6 ,3-6 ve 10-8'lik setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    Sırp , Pazar günü final karşılaşmasına Kevin Anderson ile çıkacak.

    1. 14.7.2018 18:04
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