Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Everton'dan Onyekuru transferini 'a bildirdi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Everton'dan Onyekuru transferini <a href="/index/kap?id=99582418-3bf5-409c-8780-b2d63f27d012" class="" rel="tag">KAP</a>'a bildirdi

    Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

    Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

    Sarı kırmızılı kulüpten 'a yapılan bildirimde, bir sezonluk kiralama ücreti olarak Everton'a 800 bin Euro ödeneceği, oyuncuya ise 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verileceği kaydedildi.

    Onyekuru'ya ayrıca, sarı kırmızılı takımın oynayacağı ve müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin Euro ve oynayacağı müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5 bin Euro ödenecek.

    'dan KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
    "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir."

    1. 12.7.2018 19:07
    2. Güncelleme: 13.7.2018 01:48
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