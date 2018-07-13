Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, bir sezonluk kiralama ücreti olarak Everton'a 800 bin Euro ödeneceği, oyuncuya ise 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verileceği kaydedildi.
Onyekuru'ya ayrıca, sarı kırmızılı takımın oynayacağı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin Euro ve oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5 bin Euro ödenecek.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir."
- 12.7.2018 19:07
- Güncelleme: 13.7.2018 01:48
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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