Serena Williams finale yükseldi
Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek kadınlarda Serena Williams, Julia Goerges'ı mağlup ederek finale yükseldi.
Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek kadınlarda Serena Williams, Julia Goerges'ı mağlup ederek finale yükseldi. Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Kerber ile karşı karşıya gelecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılamasında korta çıkan Amerikalı tenisçi Serena Williams, Alman raket Julia Goerges'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Merkez kortta oynanan karşılaşma, 1 saat 10 dakika sürdü.
Serena Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.
- 12.7.2018 18:21
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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