Serena Williams finale yükseldi – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    finale yükseldi

    <a href="/index/serena-williams?id=22fba105-0d65-42c8-b18e-b3e6c42a8cbe" class="" rel="tag">Serena Williams</a> finale yükseldi

    Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek kadınlarda , 'ı mağlup ederek finale yükseldi.

    Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek kadınlarda , 'ı mağlup ederek finale yükseldi. Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Kerber ile karşı karşıya gelecek.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılamasında korta çıkan Amerikalı tenisçi , Alman raket 'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Merkez kortta oynanan karşılaşma, 1 saat 10 dakika sürdü.

    , cumartesi günü oynanacak final maçında Alman ile karşılaşacak.

    1. 12.7.2018 18:21
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