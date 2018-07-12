Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek kadınlarda Serena Williams, Julia Goerges'ı mağlup ederek finale yükseldi. Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Kerber ile karşı karşıya gelecek.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılamasında korta çıkan Amerikalı tenisçi Serena Williams, Alman raket Julia Goerges'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Merkez kortta oynanan karşılaşma, 1 saat 10 dakika sürdü.



Serena Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.