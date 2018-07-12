Çağla Büyükakçay, Almanya'da çeyrek finalde – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    , 'da çeyrek finalde

    , 'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

    , 'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

    Versmold kentindeki turnuvada tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Çağla, ilk maçını zor olsa da kazanmasını bildi.

    Açılış turunda ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaşan , 2 saat 46 dakika süren mücadelenin sonunda yoluna devam etti.

    Setlerde geriye düştüğü maçta rakibini 2-6, 6-4 ve 7-5'le geçip son 16'ya kalan Çağla, ikinci turda bir diğer Alman sporcu Lena Rüffer ile karşı karşıya geldi.

    Rüffer'i 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 28 yaşındaki , çeyrek finale adını yazdırdı.

    Aynı turnuvada mücadele eden diğer milli sporcular ve ise tek kadınlarda ilk turda rakiplerine yenildi.

    1. 12.7.2018 18:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , 'da çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN