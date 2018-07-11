Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda

    <a href="/index/yanki-erel?id=32cbc7db-ac81-4856-b621-e3da1a02b923" class="" rel="tag">Yankı Erel</a> Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda

    Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporculardan ile Finlandiyalı partneri , ikinci tura çıktı.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde gençler çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan ve Finlandiyalı partneri , 8 numaralı seribaşları Arjantinli Sebastian Baez ve Brezilyalı Gilbert Soares Klier Junior ile karşılaştı.

    Toplam 70 dakika süren mücadelenin ardından - ikilisi, rakiplerini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

    ile , Fransız Titouan Droguet ve Bulgaristanlı Simon Anthony Ivanov ile ikinci turda yarın karşılaşacak.

    1. 11.7.2018 23:10
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