Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporculardan Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, ikinci tura çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde gençler çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, 8 numaralı seribaşları Arjantinli Sebastian Baez ve Brezilyalı Gilbert Soares Klier Junior ile karşılaştı.
Toplam 70 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi.
Yankı Erel ile Otto Virtanen, Fransız Titouan Droguet ve Bulgaristanlı Simon Anthony Ivanov ile ikinci turda yarın karşılaşacak.
- 11.7.2018 23:10
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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