İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde gençler çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, 8 numaralı seribaşları Arjantinli Sebastian Baez ve Brezilyalı Gilbert Soares Klier Junior ile karşılaştı.

Toplam 70 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Yankı Erel ile Otto Virtanen, Fransız Titouan Droguet ve Bulgaristanlı Simon Anthony Ivanov ile ikinci turda yarın karşılaşacak.