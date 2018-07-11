Rafael Nadal Wimbledon'da yarı finalde – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Wimbledon'da yarı finalde

    Rafael Nadal Wimbledon'da yarı finalde

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde , zorlandığı maçta Juan Martin 'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu günü, tek erkeklerde yapılan iki karşılaşması ile sona erdi.

    Dünya 1 numarası İspanyol , 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin ile karşılaştı.

    4 saat 48 dakika süren zorlu mücadelenin ardından Nadal, Arjantinli rakibini 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İspanyol tenisçi, bu turda 12 numaralı seribaşı Sırp ile karşılaşacak.

    Diğer çeyrek final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı 'li John Isner, 13 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic'i 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale kaldı.

    ABD'li Isner, 1 numaralı seribaşı İsviçreli 'i eleyerek büyük sürprize imza atan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

    SERENA WİLLİAMS MAÇA ÇIKACAK
    Turnuvada yarın, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 25 numaralı seribaşı ABD'li ile 13 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges, 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko ile 11 numaralı seribaşı Alman tek kadınlar yarı finalinde maça çıkacak.

    1. 11.7.2018 23:13
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