Rafael Nadal Wimbledon'da yarı finalde
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Rafael Nadal, zorlandığı maçta Juan Martin del Potro'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu günü, tek erkeklerde yapılan iki çeyrek final karşılaşması ile sona erdi.
Dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin Del Potro ile karşılaştı.
4 saat 48 dakika süren zorlu mücadelenin ardından Nadal, Arjantinli rakibini 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İspanyol tenisçi, bu turda 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.
Diğer çeyrek final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı ABD'li John Isner, 13 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic'i 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale kaldı.
ABD'li Isner, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer'i eleyerek büyük sürprize imza atan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.
SERENA WİLLİAMS MAÇA ÇIKACAK
Turnuvada yarın, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 25 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges, 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko ile 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber tek kadınlar yarı finalinde maça çıkacak.
- 11.7.2018 23:13
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
- Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad
- İşte Ronaldo'nun Torino'daki villası
-
Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
-
Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
-
Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Rafael Nadal Wimbledon'da yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.