Nadal set vermeden 3'üncü turda – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Nadal set vermeden 3'üncü turda

    Nadal set vermeden 3'üncü turda

    Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4'üncü gününde tek erkeklerde dünya 1 numarası , 'i mağlup ederek bir üst  tura yükseldi.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Nadal, 'i 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

    İki sporcunun da başa baş mücadele verdiği karşılaşmada, Kazak rakibinin sert vuruşları karşısında zaman zaman zorlanan Nadal, 3 ace vuruşu yaptığı karşılaşmayı 2 saat 23 dakikada tamamlayarak adını üçüncü tura yazdırdı.

    İki kez Wimbledon şampiyonu olan İspanyol tenisçi Nadal, bir sonraki turda Alex De Minaur- Pierre Hugues Herbert maçının galibiyle karşılaşacak.

    1. 5.7.2018 18:22
    2. Güncelleme: 5.7.2018 18:22
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