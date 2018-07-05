Nadal set vermeden 3'üncü turda

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Nadal, Mikhail Kukushin'i 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.



İki sporcunun da başa baş mücadele verdiği karşılaşmada, Kazak rakibinin sert vuruşları karşısında zaman zaman zorlanan Nadal, 3 ace vuruşu yaptığı karşılaşmayı 2 saat 23 dakikada tamamlayarak adını üçüncü tura yazdırdı.



İki kez Wimbledon şampiyonu olan İspanyol tenisçi Nadal, bir sonraki turda Alex De Minaur- Pierre Hugues Herbert maçının galibiyle karşılaşacak.