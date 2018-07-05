Nadal set vermeden 3'üncü turda
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4'üncü gününde tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Mikhail Kukushin'i mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Nadal, Mikhail Kukushin'i 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.
İki sporcunun da başa baş mücadele verdiği karşılaşmada, Kazak rakibinin sert vuruşları karşısında zaman zaman zorlanan Nadal, 3 ace vuruşu yaptığı karşılaşmayı 2 saat 23 dakikada tamamlayarak adını üçüncü tura yazdırdı.
İki kez Wimbledon şampiyonu olan İspanyol tenisçi Nadal, bir sonraki turda Alex De Minaur- Pierre Hugues Herbert maçının galibiyle karşılaşacak.
- 5.7.2018 18:22
- Güncelleme: 5.7.2018 18:22
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
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şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
Nadal set vermeden 3'üncü turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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