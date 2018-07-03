Wimbledon'da Rafael Nadal ikinci tura yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ikinci gününde, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep ikinci tura çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ikinci gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Nadal, toplam 1 saat 50 dakika süren mücadelede İsrailli Dudi Sela'yı 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.
4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Avustralyalı James Duckworth'u 7-5, 6-2 ve 6-0'lık setlerle, 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic de ABD'li Tennys Sandgren'i 6-3, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan 7 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis ile oynadığı ilk tur maçından sakatlığı nedeniyle çekildi. Thiem, maçta setlerde 6-4 ve 7-5, üçüncü setin oyunlarında ise 2-0 gerideyken çekilme kararı aldı.
HALEP HIZLI BAŞLADI
Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen ay Fransa Açık'ta yaşayan Rumen Simona Halep, 78 dakika süren maçta Japon Kurumi Nara'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi ve tur atladı.
3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Büyük Britanyalı Naomi Broady'yi 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
Wimbledon'da şampiyonluk yaşamış iki isim ilk turda turnuvaya veda ederek sürpriz sonuçlara imza attı.
24 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, vatandaşı Vitalia Diatchenko'ya 7-6, 6-7 ve 4-6'lık setlerle, 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova da Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'e 4-6, 6-4 ve 0-6'lık setlerle 2-1 yenilerek ilk turda turnuvaya veda etti.
FEDERER, SLOVAK LACKO İLE KARŞILAŞACAK
Turnuvada yarın tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Roger Federer, Slovak Lukas Lacko ile ikinci tur maçına çıkacak.
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, Rus Ekaterina Makarova ile, 7 Wimbledon şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams da Bulgar Viktoriya Tomova ile tur mücadelesi verecek.
- 4.7.2018 00:01
- Güncelleme: 4.7.2018 00:02
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Wimbledon'da Rafael Nadal ikinci tura yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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