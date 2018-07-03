Nadal, zorlanmadan ikinci tura yükseldi – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Nadal, zorlanmadan ikinci tura yükseldi

    Nadal, zorlanmadan ikinci tura yükseldi

    Dünyanın en iyi tenisçileri sıralamasında ikinci sırada yer alan , baştan sona kontrol altında tuttuğu maçta rakibi 'yı set kaybetmeden mağlup etti.

    Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda 2 numaralı seribaşı , dünya sıralamasında 127'nci sırada yer alan rakibi 'yı 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

    İsrailli rakibi önünde oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Nadal, ilk servislerinden yüzden 74 oranında puan çıkardığı maçı 1 saat 50 dakikada tamamlayarak adını ikinci tura yazdırdı.

    Sezonun üçüncü Grand Slam'inde İspanyol tenisçi, bir sonraki turda - Vasek Pospisil maçının galibiyle karşılaşacak.

    1. 3.7.2018 21:33
    2. Güncelleme: 3.7.2018 21:34
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