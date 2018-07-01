Murray, Wimbledon'dan çekildi
Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, yaklaşık bir yıl sonra mücadele etmeyi planladığı ilk grand slam turnuvası Wimbledon'dan çekildi.
Murray, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Son on gündür gerek antrenman gerek maç temposu bakımından dikkate değer bir ilerleme kaydettim. Fakat antrenörlerimle yaptığım değerlendirmede 5 setlik maçlar oynamak için henüz erken olduğuna kanaat getirdik. Yarından itibaren sert kort çalışmalarına başlayacağım. ABD'deki sert kort sezonunda oynamak için can atıyorum." ifadelerine yer verdi.
Wimbledon Organizasyon Komitesi, Murray'nin yerine Tayvanlı Jason Jung'un ana tabloya dahil edildiğini duyurdu.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon'da yaşadığı kalça sakatlığı sonrası dünya sıralamasının 157. basamağına kadar gerilemiş ve 19 Haziran'da kortlara dönmüştü.
- 1.7.2018 20:38
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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