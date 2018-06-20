Teniste Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Teniste kadrosu açıklandı

    Teniste <a href="/index/akdeniz-oyunlari?id=b4395d32-7f9a-422a-9d01-07446aafb8c3" class="" rel="tag">Akdeniz Oyunları</a> kadrosu açıklandı

    18. 'nda 'yi teniste temsil edecek milli sporcular belli oldu.

    Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 'nın Tarragona kentinde düzenlenecek oyunlarda kadınlar ve erkeklerde dörder milli tenisçi mücadele edecek.

    Kadınlarda Başak Eraydın, Ayla Aksu, Berfu Cengiz ve İpek Öz, erkeklerde ise Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Sarp Ağabigün ve Mert Naci Türker 'yi temsil edecek.

    Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı ay-yıldızlı kafile, 24 Haziran Pazar günü Tarragona'ya gidecek.

    'nda tenis müsabakaları 26 Haziran Salı günü başlayacak. Teniste madalyalar çiftler kategorisinde 29 Haziran Cuma, teklerde ise 30 Haziran Cumartesi günü sahiplerini bulacak.

    , 'de 2013'te düzenlenen 17. 'nda tenis branşında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.

    1. 20.6.2018 15:49
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