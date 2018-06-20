Teniste Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı
18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi teniste temsil edecek milli sporcular belli oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek oyunlarda kadınlar ve erkeklerde dörder milli tenisçi mücadele edecek.
Kadınlarda Başak Eraydın, Ayla Aksu, Berfu Cengiz ve İpek Öz, erkeklerde ise Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Sarp Ağabigün ve Mert Naci Türker Türkiye'yi temsil edecek.
Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı ay-yıldızlı kafile, 24 Haziran Pazar günü Tarragona'ya gidecek.
Akdeniz Oyunları'nda tenis müsabakaları 26 Haziran Salı günü başlayacak. Teniste madalyalar çiftler kategorisinde 29 Haziran Cuma, teklerde ise 30 Haziran Cumartesi günü sahiplerini bulacak.
Türkiye, Mersin'de 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda tenis branşında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.
- 20.6.2018 15:49
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Teniste Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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