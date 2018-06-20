Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek oyunlarda kadınlar ve erkeklerde dörder milli tenisçi mücadele edecek.

Kadınlarda Başak Eraydın, Ayla Aksu, Berfu Cengiz ve İpek Öz, erkeklerde ise Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Sarp Ağabigün ve Mert Naci Türker Türkiye'yi temsil edecek.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı ay-yıldızlı kafile, 24 Haziran Pazar günü Tarragona'ya gidecek.

Akdeniz Oyunları'nda tenis müsabakaları 26 Haziran Salı günü başlayacak. Teniste madalyalar çiftler kategorisinde 29 Haziran Cuma, teklerde ise 30 Haziran Cumartesi günü sahiplerini bulacak.

Türkiye, Mersin'de 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda tenis branşında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.