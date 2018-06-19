Murray kortlara mağlubiyetle döndü

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk turunda, sakatlık sonrası dünya sıralamasının 157. basamağına kadar gerileyen Büyük Britanyalı Andy Murray ile dünya 21'incisi Avustralyalı Nick Kyrgios karşılaştı.

31 yaşındaki Murray, ilk seti 6-2 kazandı. İkinci seti 7-6'lık skorla hanesine yazdıran Kyrgios, final setini de 7-5 alarak 2. tura yükseldi.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017'nin temmuz ayında düzenlenen Wimbledon Turnuvası'ndan bu yana kortlardan uzak kalmıştı.