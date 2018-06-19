Murray kortlara mağlubiyetle döndü – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    Murray kortlara mağlubiyetle döndü

    Murray kortlara mağlubiyetle döndü

    Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası , 11 ay sonra katıldığı ilk tenis turnuvası Queen's Club'da 'a 2-1 yenilerek ilk turda elendi.

    'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk turunda, sakatlık sonrası dünya sıralamasının 157. basamağına kadar gerileyen Büyük Britanyalı ile dünya 21'incisi Avustralyalı karşılaştı.

    31 yaşındaki Murray, ilk seti 6-2 kazandı. İkinci seti 7-6'lık skorla hanesine yazdıran Kyrgios, final setini de 7-5 alarak 2. tura yükseldi.

    Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017'nin temmuz ayında düzenlenen Wimbledon Turnuvası'ndan bu yana kortlardan uzak kalmıştı.

    1. 19.6.2018 23:39
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