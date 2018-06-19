Murray kortlara mağlubiyetle döndü
Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, 11 ay sonra katıldığı ilk tenis turnuvası Queen's Club'da Nick Kyrgios'a 2-1 yenilerek ilk turda elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk turunda, sakatlık sonrası dünya sıralamasının 157. basamağına kadar gerileyen Büyük Britanyalı Andy Murray ile dünya 21'incisi Avustralyalı Nick Kyrgios karşılaştı.
31 yaşındaki Murray, ilk seti 6-2 kazandı. İkinci seti 7-6'lık skorla hanesine yazdıran Kyrgios, final setini de 7-5 alarak 2. tura yükseldi.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017'nin temmuz ayında düzenlenen Wimbledon Turnuvası'ndan bu yana kortlardan uzak kalmıştı.
- 19.6.2018 23:39
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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