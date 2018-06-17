Stuttgart Açık'ta şampiyon Federer
İsviçreli Federer, Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde Kanadalı Raonic'i 2-0 yenerek şampiyon oldu
Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli Roger Federer, Kanadalı Milos Raonic'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 35. basamakta bulunan Raonic karşılaştı.
Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık'ta ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Federer, Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'ın ardından bu yılki üçüncü, kariyerinin ise 98. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Öte yandan Federer, yarın açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal'ı geçerek zirveye yükselecek.
- 17.6.2018 16:08
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Stuttgart Açık'ta şampiyon Federer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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