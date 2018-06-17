Stuttgart Açık'ta şampiyon Federer – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    Stuttgart Açık'ta şampiyon Federer

    Stuttgart Açık'ta şampiyon Federer

    İsviçreli Federer, finalinde Kanadalı Raonic'i 2-0 yenerek şampiyon oldu

    finalinde İsviçreli , Kanadalı Milos Raonic'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 35. basamakta bulunan Raonic karşılaştı.

    Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık'ta ilk şampiyonluğunu yaşadı.

    Federer, ve Rotterdam Açık'ın ardından bu yılki üçüncü, kariyerinin ise 98. tekler şampiyonluğunu elde etti.

    Öte yandan Federer, yarın açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol 'ı geçerek zirveye yükselecek.

    1. 17.6.2018 16:08
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