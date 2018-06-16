Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Padova kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde İpek-Zarycka ikilisi, Dea Herdzelas (Bosna Hersek)-Tereza Mrdeza (Hırvatistan) çiftiyle karşılaştı.

Toprak korttaki organizasyonda İpek ile Zarycka, final karşılaşmasını 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanarak mutlu sona ulaştı.

Milli tenisçi İpek ile partneri Zarycka, İtalya'daki turnuvada rakiplerine set kaptırmadan şampiyon oldu. İpek Soylu, kariyerinin 17. çiftler kupasını kaldırdı.

Kadınlar dünya sıralamasında 232. basamakta yer alan İpek, turnuvanın tekler ana tablosuna ise son 16 turunda veda etti.



İpek Öz-Melis Sezer çifti Belarus'ta şampiyon



Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında da İpek Öz ve Melis Sezer, çiftlerde kupaya uzandı.



Organizasyonun çiftler ana tablosunda 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden İpek-Melis ikilisi, finalde Margaux Bovy (Belçika) ile Angelina Zhuravleva'yı (Rusya) 6-2, 4-6 ve 10-5 ile geçerek şampiyon oldu.