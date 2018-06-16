Federer yeniden zirveye çıkacak – Fotomaç – 16 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Federer yeniden zirveye çıkacak

    Federer yeniden zirveye çıkacak

    İsviçreli tenisçi , 'ta 'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

    İsviçreli tenisçi , 'ta 'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

    'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 24. basamakta bulunan Kyrgios karşılaştı.

    Bir saat 51 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık'ta finale kaldı.

    Bu sonuçla Federer, 18 Haziran Pazartesi günü açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol 'ı geçerek zirveye yükselmeyi garantiledi.

    Federer, finalde dünya klasmanının 35. sırasındaki Kanadalı Milos Raonic ile karşı karşıya gelecek.

    1. 16.6.2018 20:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Federer yeniden zirveye çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN