Federer yeniden zirveye çıkacak
İsviçreli tenisçi Roger Federer, Stuttgart Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios'u 2-1 yenerek finale yükseldi.
İsviçreli tenisçi Roger Federer, Stuttgart Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios'u 2-1 yenerek finale yükseldi.
Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 24. basamakta bulunan Kyrgios karşılaştı.
Bir saat 51 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık'ta finale kaldı.
Bu sonuçla Federer, 18 Haziran Pazartesi günü açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal'ı geçerek zirveye yükselmeyi garantiledi.
Federer, finalde dünya klasmanının 35. sırasındaki Kanadalı Milos Raonic ile karşı karşıya gelecek.
- 16.6.2018 20:56
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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