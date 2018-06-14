Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'da yarı finalde

    Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde

    'daki ITF 60K turnuvasında Ukraynalı rakibi 'yı saf dışı bırakan , yarı finale yükseldi.

    'ın Hodmezovasarhely şehrindeki 60 bin Dolar toplam para ödüllü ITF turnuvasında mücadele veren , teklerde yarı finale çıkmayı başardı.

    Sırasıyla Rumen ve Rus rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı ile karşılaşan Büyükakçay, güçlü bir performans sergileyerek galibiyete uzandı. Klasmanın 126. basamağındaki Kalinina'yı 7-5, 6-2 ile saf dışı bırakan Çağla, adını son dörde yazdırmasını bildi.

    Henüz set kaybı yaşamayan 28 yaşındaki milli tenisçi, yarı finalde Kolombiyalı Mariana Duque-Marino ile kozlarını paylaşacak. Toprak zemindeki organizasyonun 1 numaralı seribaşı ismi Duque-Marino, dünya sıralamasında 112'incilikte yer alıyor.

    1. 15.6.2018 01:02
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