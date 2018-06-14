Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde
Macaristan'daki ITF 60K turnuvasında Ukraynalı rakibi Anhelina Kalinina'yı saf dışı bırakan Çağla Büyükakçay, yarı finale yükseldi.
Macaristan'ın Hodmezovasarhely şehrindeki 60 bin Dolar toplam para ödüllü ITF turnuvasında mücadele veren Çağla Büyükakçay, teklerde yarı finale çıkmayı başardı.
Sırasıyla Rumen ve Rus rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina ile karşılaşan Büyükakçay, güçlü bir performans sergileyerek galibiyete uzandı. Klasmanın 126. basamağındaki Kalinina'yı 7-5, 6-2 ile saf dışı bırakan Çağla, adını son dörde yazdırmasını bildi.
Henüz set kaybı yaşamayan 28 yaşındaki milli tenisçi, yarı finalde Kolombiyalı Mariana Duque-Marino ile kozlarını paylaşacak. Toprak zemindeki organizasyonun 1 numaralı seribaşı ismi Duque-Marino, dünya sıralamasında 112'incilikte yer alıyor.
- 15.6.2018 01:02
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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