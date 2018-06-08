Fransa’da şovun adı Nadal – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Fransa’da şovun adı Nadal

    Fransa’da şovun adı Nadal

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta dün şov vardı.

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta dün şov vardı. 11 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ı 3-1 yenen 1 numaralı seribaşı Nadal, yarı finale yükseldi. İspanyol raket, rakibini 4-6, 5-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerde devirmeyi başardı.

    1. 8.6.2018
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