Fransa’da şovun adı Nadal
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta dün Rafael Nadal şov vardı.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta dün Rafael Nadal şov vardı. 11 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ı 3-1 yenen 1 numaralı seribaşı Nadal, yarı finale yükseldi. İspanyol raket, rakibini 4-6, 5-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerde devirmeyi başardı.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
Fransa’da şovun adı Nadal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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