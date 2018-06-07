Nadal yarı finalde – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Nadal yarı finalde

    Nadal yarı finalde

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 11 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ı 3-1 yenen 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, yarı finale yükseldi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, yağmur nedeniyle yarıda kalan tek erkekler çeyrek final karşılaşmasına devam edildi.

    Arjantinli Diego Schwartzman'a karşı ilk seti 6-4 kaybeden İspanyol Rafael Nadal, 5-3 öndeyken ertelenen ikinci seti 6-3 kazandı.

    Sonraki setleri de 6-2'lik skorla hanesine yazdıran Nadal, 3 saat 42 dakika sonunda korttan 3-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

    32 yaşındaki İspanyol raket, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Marin Cilic ile 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

    1. 7.6.2018 16:20
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