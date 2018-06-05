Roland Garros'ta Djokovic'e büyük şok! Marco Cecchinato yarı finalde!
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Marco Cecchinato, 2016'da şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale kaldı.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Marco Cecchinato, 2016'da şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale kaldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada onuncu gün maçları sona erdi.
Tek erkeklerde çeyrek finale kalarak sürprize imza atan dünya sıralamasında 72'nci basamakta yer alan İtalyan Cecchinato, uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden form tutmaya çalışan 20 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile karşılaştı.
3 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-3, 7-6, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazanan 25 yaşındaki Cecchinato, Djokovic'i eleyerek büyük bir sürprize imza attı. İtalyan tenisçi, yarı finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşacak.
STEPHENS YARI FİNALDE
Tek kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, 14 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde vatandaşı Madison Keys'in rakibi oldu.
YARININ PROGRAMI
Fransa Açık'ta yarın, tek erkekler çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile Arjantinli Diego Schwartzman, 3 numaralı seribaşı Hırvatistanlı Marin Cilic ile Arjantinli Juan Martin Del Potro karşılaşacak.
Tek kadınlar çeyrek finalinde ise dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile Alman Angelique Kerber, dünya 3 numarası İspanyol Garbine Muguruza ile Rus Maria Sharapova kozlarını paylaşacak.
- 5.6.2018 21:25
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Roland Garros'ta Djokovic'e büyük şok! Marco Cecchinato yarı finalde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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