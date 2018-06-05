Roland Garros'ta Djokovic'e büyük şok! Marco Cecchinato yarı finalde!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Marco Cecchinato, 2016'da şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada onuncu gün maçları sona erdi.

Tek erkeklerde çeyrek finale kalarak sürprize imza atan dünya sıralamasında 72'nci basamakta yer alan İtalyan Cecchinato, uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden form tutmaya çalışan 20 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile karşılaştı.

3 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-3, 7-6, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazanan 25 yaşındaki Cecchinato, Djokovic'i eleyerek büyük bir sürprize imza attı. İtalyan tenisçi, yarı finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşacak.

STEPHENS YARI FİNALDE

Tek kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, 14 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde vatandaşı Madison Keys'in rakibi oldu.

YARININ PROGRAMI

Fransa Açık'ta yarın, tek erkekler çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile Arjantinli Diego Schwartzman, 3 numaralı seribaşı Hırvatistanlı Marin Cilic ile Arjantinli Juan Martin Del Potro karşılaşacak.

Tek kadınlar çeyrek finalinde ise dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile Alman Angelique Kerber, dünya 3 numarası İspanyol Garbine Muguruza ile Rus Maria Sharapova kozlarını paylaşacak.