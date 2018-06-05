Büyükakçay tarih yazdı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Büyükakçay tarih yazdı

    Büyükakçay tarih yazdı
    Milli tenisçi İtalya'nın Grado şehrinde düzenlenen ITF toprak kort turnuvasında rakip tanımadı. 25 bin dolar para ödüllü organizasyonun finalinde ev sahibinden Giuseppe'yi karşılaşan Çağla, 1 saat 29 dakika süren mücadeleden zaferle ayrıldı. Milli sporcumuz rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
    1. 5.6.2018
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