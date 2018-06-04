Wozniacki Fransa Açık'tan elendi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 14 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'nın 2-0 yendiği 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, 4. turda elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, Danimarkalı Caroline Wozniacki ile Rus Daria Kasatkina arasındaki yarıda kalan maça devam edildi.
İlk seti 7-6 alan Kasatkina, skor 3-3'ken havanın kararması yüzünden ertelenen 2. seti de 6-3 kazandı ve sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın şampiyonu Wozniacki'yi 4. turda turnuvanın dışına itti.
21 yaşındaki Kasatkina böylece kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline yükseldi.
Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep ise 16 numaralı seribaşı Elise Mertens'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek son 8 isim arasına girdi.
- 4.6.2018 14:32
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Wozniacki Fransa Açık'tan elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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