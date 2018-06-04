Wozniacki Fransa Açık'tan elendi – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Wozniacki 'tan elendi

    Wozniacki Fransa Açık'tan elendi

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () tek kadınların 14 numaralı seribaşı 'nın 2-0 yendiği 2 numaralı seribaşı , 4. turda elendi.

    Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen turnuvada, Danimarkalı ile Rus arasındaki yarıda kalan maça devam edildi.

    İlk seti 7-6 alan Kasatkina, skor 3-3'ken havanın kararması yüzünden ertelenen 2. seti de 6-3 kazandı ve sezonun ilk grand slam turnuvası 'ın şampiyonu Wozniacki'yi 4. turda turnuvanın dışına itti.

    21 yaşındaki Kasatkina böylece kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline yükseldi.

    Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona ise 16 numaralı seribaşı Elise Mertens'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek son 8 isim arasına girdi.

    1. 4.6.2018 14:32
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