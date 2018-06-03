Fransa Açık'ta Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'ta çeyrek finale yükseldi

    Fransa Açık'ta Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ın () sekizinci gününde, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı çeyrek finale çıktı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın sekizinci gün maçları tamamlandı.

    Tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Alman , dördüncü tur maçında Rus Karen Khachanov ile karşılaştı.

    Toplam 209 dakika süren maçta rakibine 2 set veren Zverev, 4-6, 7-6, 2-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle korttan 3-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Alman tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, Japon Kei Nishikori'yi 3-1 ile geçen Avusturyalı Dominic Thiem oldu.

    Erkeklerde, İtalyan Marco Cecchinato, 8 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin'i 3-1, 20 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ise İspanyol Fernando Verdasco'yu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    WOZNİACKİ-KASATKİNA MAÇI ERTELENDİ
    Kadınlar dünya sıralamasının 2 numarası Danimarkalı , dördüncü turda Rus Daria Kasatkina ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelede Kasatkina 7-6'lık setle 1-0 öne geçti. İkinci set 3-3 devam ederken hakem, kort ışıklarının kötü olması nedeniyle müsabakayı yarına erteledi.

    10 numaralı seribaşı ABD'li , Estonyalı Anett Kontaveit'i 2-0 yenerek çeyrek finalde rakibini beklemeye başladı.

    Rumen Mihaela Buzarnescu'yu 2-0 yenen ABD'li Madison Keys ile Çek Barbora Strycova'yı 2-0'la geçen Kazak Yulia Putintseva çeyrek finalde eşleşti.

    NADAL VE HALEP KORTA ÇIKACAK
    Turnuvada yarın tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol , Alman Maximilian Marterer ile karşılaşacak, kadınlar 1 numarası Rumen Simone de Belçikalı Elise Mertens karşısında mücadelesi verecek.

    Erkeklerde 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, İtalyan Fabio Fognini ile karşı karşıya gelecek.

    Kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile Ukraynalı Lesia Tsurenko, ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova, çeyrek finale yükselme mücadelesine çıkacak.

    1. 3.6.2018 23:40
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