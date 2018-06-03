Fransa Açık'ta Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın sekizinci gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, dördüncü tur maçında Rus Karen Khachanov ile karşılaştı.

Toplam 209 dakika süren maçta rakibine 2 set veren Zverev, 4-6, 7-6, 2-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle korttan 3-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Alman tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, Japon Kei Nishikori'yi 3-1 ile geçen Avusturyalı Dominic Thiem oldu.

Erkeklerde, İtalyan Marco Cecchinato, 8 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin'i 3-1, 20 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ise İspanyol Fernando Verdasco'yu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

WOZNİACKİ-KASATKİNA MAÇI ERTELENDİ

Kadınlar dünya sıralamasının 2 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, dördüncü turda Rus Daria Kasatkina ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Kasatkina 7-6'lık setle 1-0 öne geçti. İkinci set 3-3 devam ederken hakem, kort ışıklarının kötü olması nedeniyle müsabakayı yarına erteledi.

10 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, Estonyalı Anett Kontaveit'i 2-0 yenerek çeyrek finalde rakibini beklemeye başladı.

Rumen Mihaela Buzarnescu'yu 2-0 yenen ABD'li Madison Keys ile Çek Barbora Strycova'yı 2-0'la geçen Kazak Yulia Putintseva çeyrek finalde eşleşti.

NADAL VE HALEP KORTA ÇIKACAK

Turnuvada yarın tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Alman Maximilian Marterer ile karşılaşacak, kadınlar 1 numarası Rumen Simone Halep de Belçikalı Elise Mertens karşısında çeyrek final mücadelesi verecek.

Erkeklerde 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, İtalyan Fabio Fognini ile karşı karşıya gelecek.

Kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile Ukraynalı Lesia Tsurenko, ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova, çeyrek finale yükselme mücadelesine çıkacak.