Fransa Açık'ta Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) sekizinci gününde, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev çeyrek finale çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın sekizinci gün maçları tamamlandı.
Tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, dördüncü tur maçında Rus Karen Khachanov ile karşılaştı.
Toplam 209 dakika süren maçta rakibine 2 set veren Zverev, 4-6, 7-6, 2-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle korttan 3-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Alman tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, Japon Kei Nishikori'yi 3-1 ile geçen Avusturyalı Dominic Thiem oldu.
Erkeklerde, İtalyan Marco Cecchinato, 8 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin'i 3-1, 20 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ise İspanyol Fernando Verdasco'yu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
WOZNİACKİ-KASATKİNA MAÇI ERTELENDİ
Kadınlar dünya sıralamasının 2 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, dördüncü turda Rus Daria Kasatkina ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede Kasatkina 7-6'lık setle 1-0 öne geçti. İkinci set 3-3 devam ederken hakem, kort ışıklarının kötü olması nedeniyle müsabakayı yarına erteledi.
10 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, Estonyalı Anett Kontaveit'i 2-0 yenerek çeyrek finalde rakibini beklemeye başladı.
Rumen Mihaela Buzarnescu'yu 2-0 yenen ABD'li Madison Keys ile Çek Barbora Strycova'yı 2-0'la geçen Kazak Yulia Putintseva çeyrek finalde eşleşti.
NADAL VE HALEP KORTA ÇIKACAK
Turnuvada yarın tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Alman Maximilian Marterer ile karşılaşacak, kadınlar 1 numarası Rumen Simone Halep de Belçikalı Elise Mertens karşısında çeyrek final mücadelesi verecek.
Erkeklerde 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, İtalyan Fabio Fognini ile karşı karşıya gelecek.
Kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile Ukraynalı Lesia Tsurenko, ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova, çeyrek finale yükselme mücadelesine çıkacak.
- 3.6.2018 23:40
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Fransa Açık'ta Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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