Serena Williams rahat kazandı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li Serena Williams, Alman Julia Goerges'i 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan 36 yaşındaki Serena Williams, 11 numaralı seribaşı Alman Goerges ile karşılaştı.

Doğum yaptıktan sonra ilk kez grand slam turnuvasına katılan Williams, 75 dakika süren maçı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak son 16 isim arasına kaldı.

Williams'ın dördüncü turdaki rakibi Rus Maria Sharapova oldu. İki sporcu arasında bugünü kadar oynanan 21 maçın 19'unu Williams kazanırken, Sharapova son galibiyetini 2004 yılında aldı.

Williams, 2002, 2013 ve 2015 yıllarında, Sharapova ise 2012 ve 2014 yıllarında Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşadı.

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro, İspanyol Albert Ramos Vinolas'ı 7-5, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0, 6 numaralı seribaşı Kevin Anderson da Alman Mischa Zverev'i 6-1, 6-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek dördüncü tura çıktı.

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia ise Rumen Irina Camelia Begu'yu 6-1 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.