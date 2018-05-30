Fransa Açık'ta Simona Halep tur atladı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ta Simona tur atladı

    Fransa Açık'ta Simona Halep tur atladı

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ın () dördüncü gününde, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona ile tek erkeklerde ve tur atladı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dördüncü gün maçları tamamlandı.

    Kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Rumen Simona , ilk turda klasmanın 83. basamağında yer alan ABD'li Alison Riske ile karşılaştı.

    İlk seti 6-2 kaybederek 1-0 geriye düşen , üst üste iki seti 6-1 aldı ve 1,5 saat süren mücadeleyi 2-1 kazandı. Rumen tenisçi, ikinci turda bir başka ABD'li sporcu ile eşleşti.

    2 numaralı seribaşı Danimarkalı de 51 dakika süren mücadelesinde İspanyol Georgine Garcia Perez'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina da Slovak Viktoria Kuzmova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçti.

    ZORLU MAÇ ZVEREV'İN
    Turnuvanın iki numaralı seribaşı Alman , iki kez geriye düştüğü maçında Sırp Dusan Lajovic'i 2-6, 7-5, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yendi.

    21 yaşındaki Zverev, üçüncü turda Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile karşılaşacak.

    2016 şampiyonu Sırp , 2 saat 18 dakika süren maçta İspanyol Jaume Munar'ı 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

    Djokovic, üçüncü turda 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ile eşleşti.

    NADAL VE HALEP YARIN KORTA ÇIKACAK
    Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı , ikinci turda Arjantinli Guido Pella ile tek kadınlar 1 numarası Simona Halep de ABD'li ile yarın karşılaşacak.

    Erkekler 3 numarası Hırvat Marin Cilic, Polonyalı Hubert Hurkacz karşısında, 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin Del Potro da Fransız Julien Benneteau karşısında tur arayacak.

    Kadınlar 3 numarası İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda Fransız Fiona Ferro ile mücadele edecek.

    Doğum yaptıktan sonra ilk kez grand slam turnuvasına katılan ABD'li Serena Williams ile Avustralyalı Ashleigh Barty, Rus Maria Sharapova ile de Hırvat Donna Vekic, ikinci turda kozlarını paylaşacak.

    1. 30.5.2018 22:42
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