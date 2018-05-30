Fransa Açık'ta Simona Halep tur atladı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dördüncü gün maçları tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Rumen Simona Halep, ilk turda klasmanın 83. basamağında yer alan ABD'li Alison Riske ile karşılaştı.

İlk seti 6-2 kaybederek 1-0 geriye düşen Halep, üst üste iki seti 6-1 aldı ve 1,5 saat süren mücadeleyi 2-1 kazandı. Rumen tenisçi, ikinci turda bir başka ABD'li sporcu Taylor Townsend ile eşleşti.

2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki de 51 dakika süren ikinci tur mücadelesinde İspanyol Georgine Garcia Perez'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina da Slovak Viktoria Kuzmova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçti.



ZORLU MAÇ ZVEREV'İN

Turnuvanın iki numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, iki kez geriye düştüğü ikinci tur maçında Sırp Dusan Lajovic'i 2-6, 7-5, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yendi.

21 yaşındaki Zverev, üçüncü turda Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile karşılaşacak.

2016 Fransa Açık şampiyonu Sırp Novak Djokovic, 2 saat 18 dakika süren maçta İspanyol Jaume Munar'ı 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Djokovic, üçüncü turda 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ile eşleşti.

NADAL VE HALEP YARIN KORTA ÇIKACAK

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ikinci turda Arjantinli Guido Pella ile tek kadınlar 1 numarası Simona Halep de ABD'li Taylor Townsend ile yarın karşılaşacak.

Erkekler 3 numarası Hırvat Marin Cilic, Polonyalı Hubert Hurkacz karşısında, 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin Del Potro da Fransız Julien Benneteau karşısında tur arayacak.

Kadınlar 3 numarası İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda Fransız Fiona Ferro ile mücadele edecek.

Doğum yaptıktan sonra ilk kez grand slam turnuvasına katılan ABD'li Serena Williams ile Avustralyalı Ashleigh Barty, Rus Maria Sharapova ile de Hırvat Donna Vekic, ikinci turda kozlarını paylaşacak.