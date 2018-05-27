Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko, unvanını korumaya geldiği Fransa Açık'a ilk turda veda etti. Dünya 66 numarası Kateryna Kozlova, Ostapenko'yu 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Dünya sıralamasının 91. basamağındaki Qiang Wang'ın 2-0 (6-4, 7-5) mağlup ettiği 9 numaralı seribaşı Venus Williams, ilk turda elenen bir diğer favori isim oldu.

Kadınların 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 10 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise adlarını 2. tura yazdırdı.

ERKEKLERDE FİRE YOK

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya 92 numarası Ricardas Berankis ile oynadığı ilk tur mücadelesini, 6-1, 6-1, 6-2'lik setlerle 3-0 kazandı.

4 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, Muhammed Saffet'i 3-0, 10 numaralı seribaşı Pablo Carreno da Jozef Kovalik'i 3-1 yenerek 2. tura yükseldi.

8 numaralı seribaşı David Goffin ise dünya 44'üncüsü Robin Haase karşısında zorlanmasına karşın 3-2'lik skorla 2. tur bileti aldı.

Öte yandan erkeklerin 22 numaralı seribaşı Nick Kyrgios, dirseğindeki sakatlık yüzünden turnuvadan çekildi.

NADAL VE WOZNİACKİ KORTA ÇIKACAK

Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Simone Bolelli, 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem de Ilya Ivashka ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile Danielle Collins ve 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Barbora Krejcikova mücadele edecek.