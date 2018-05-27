Fransa Açık'ta son şampiyon Jelena Ostapenko ve Venus Williams ilk turda elendi – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'ta son şampiyon ve Venus Williams ilk turda elendi

    <a href="/index/fransa-acik?id=cd6a5366-a5fe-4347-9da0-6dbfefa2bb5a" class="" rel="tag">Fransa Açık</a>'ta son şampiyon <a href="/index/jelena-ostapenko?id=cb67c61b-369d-44d5-bba5-f830aedf0c09" class="" rel="tag">Jelena Ostapenko</a> ve Venus Williams ilk turda elendi

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ın () ilk gününde, tek kadınların son şampiyonu elendi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

    Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı , unvanını korumaya geldiği 'a ilk turda veda etti. Dünya 66 numarası Kateryna Kozlova, Ostapenko'yu 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

    Dünya sıralamasının 91. basamağındaki Qiang Wang'ın 2-0 (6-4, 7-5) mağlup ettiği 9 numaralı seribaşı Venus Williams, ilk turda elenen bir diğer favori isim oldu.

    Kadınların 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 10 numaralı seribaşı ise adlarını 2. tura yazdırdı.

    ERKEKLERDE FİRE YOK
    Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya 92 numarası Ricardas Berankis ile oynadığı ilk tur mücadelesini, 6-1, 6-1, 6-2'lik setlerle 3-0 kazandı.

    4 numaralı seribaşı , Muhammed Saffet'i 3-0, 10 numaralı seribaşı Pablo Carreno da Jozef Kovalik'i 3-1 yenerek 2. tura yükseldi.

    8 numaralı seribaşı David Goffin ise dünya 44'üncüsü Robin Haase karşısında zorlanmasına karşın 3-2'lik skorla 2. tur bileti aldı.

    Öte yandan erkeklerin 22 numaralı seribaşı Nick Kyrgios, dirseğindeki sakatlık yüzünden turnuvadan çekildi.

    NADAL VE WOZNİACKİ KORTA ÇIKACAK
    'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı , Simone Bolelli, 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem de Ilya Ivashka ile karşılaşacak.

    Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı ile Danielle Collins ve 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Barbora Krejcikova mücadele edecek.

    1. 27.5.2018 23:23
    2. Güncelleme: 27.5.2018 23:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ta son şampiyon ve Venus Williams ilk turda elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN