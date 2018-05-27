Fransa Açık'ta son şampiyon Jelena Ostapenko ve Venus Williams ilk turda elendi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde, tek kadınların son şampiyonu Jelena Ostapenko elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko, unvanını korumaya geldiği Fransa Açık'a ilk turda veda etti. Dünya 66 numarası Kateryna Kozlova, Ostapenko'yu 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Dünya sıralamasının 91. basamağındaki Qiang Wang'ın 2-0 (6-4, 7-5) mağlup ettiği 9 numaralı seribaşı Venus Williams, ilk turda elenen bir diğer favori isim oldu.
Kadınların 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 10 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise adlarını 2. tura yazdırdı.
ERKEKLERDE FİRE YOK
Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya 92 numarası Ricardas Berankis ile oynadığı ilk tur mücadelesini, 6-1, 6-1, 6-2'lik setlerle 3-0 kazandı.
4 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, Muhammed Saffet'i 3-0, 10 numaralı seribaşı Pablo Carreno da Jozef Kovalik'i 3-1 yenerek 2. tura yükseldi.
8 numaralı seribaşı David Goffin ise dünya 44'üncüsü Robin Haase karşısında zorlanmasına karşın 3-2'lik skorla 2. tur bileti aldı.
Öte yandan erkeklerin 22 numaralı seribaşı Nick Kyrgios, dirseğindeki sakatlık yüzünden turnuvadan çekildi.
NADAL VE WOZNİACKİ KORTA ÇIKACAK
Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Simone Bolelli, 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem de Ilya Ivashka ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile Danielle Collins ve 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Barbora Krejcikova mücadele edecek.
- 27.5.2018 23:23
- Güncelleme: 27.5.2018 23:25
-
F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Toplam 1
Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
-
Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
-
Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
Fransa Açık'ta son şampiyon Jelena Ostapenko ve Venus Williams ilk turda elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.