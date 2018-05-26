Nadal rekor için Fransa'da

İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, yarın başkent Paris'te başlayacak.

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 27 Mayıs-10 Haziran tarihilerinde 117. kez organize edilecek.

2018 Fransa Açık'ta toplam 39 milyon 197 bin avro ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 9 Haziran'da yapılacak tek kadınlar ve 10 Haziran'da oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 2,2 milyon avro para ödülü verilecek.

Fransa Açık'ta tüm gözler, İspanyol raket Rafael Nadal'ın üstünde olacak. 2017'deki şampiyonluğuyla açık dönemde bir grand slam turnuvasını 10 kez kazanan ilk tenisçi unvanını alan Nadal, bu kez tüm zamanlar rekoru için mücadele edecek.

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Nadal, bu yıl da mutlu sona ulaşırsa Avustralya Açık'taki 11 şampiyonluğuyla bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi olan Margaret Court'un rekoruna ortak olacak. Kadınlar tenisinin efsane ismi Court, 1973'ten bu yana rekoru elinde tutuyor.

Nadal'dan şanslı kura

Avustralya Açık'a çeyrek finalde veda etmesine sebep olan sakatlığını atlatmasının ardından Monte Carlo, Barcelona ve Roma'daki toprak kort turnuvalarını kazanan Nadal, ilk maçını dünya 54 numarası Alexandr Dolgopolov ile yapacak.

Nadal, 3 numaralı seribaşı Marin Cilic, 5 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro, 6 numaralı seribaşı Kevin Anderson ve 9 numaralı seribaşı John Isner ile ana tablonun aynı yarısında yer alacak.

Toprağın bu tenisçilerin favori zemini olmayışı, ana tablonun diğer yarısının da adeta "Şampiyonlar Ligi" gibi olması hesaba katıldığında, Nadal'ın şanslı bir kura çektiği söylenebilir.

Çünkü diğer yarıda, son 18 maçının 16'sını kazanan 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Roland Garros'da son 2 yıldır yarı final oynayan 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 4 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, 8 numaralı seribaşı David Goffin, 10 numaralı seribaşı Pablo Carreno, 2015 şampiyonu Stanislas Wawrinka, 2016 şampiyonu Novak Djokovic'in yanı sıra toprak kortun tehlikeli isimleri Kei Nishikori ve Gael Monfils de bulunuyor.



Serena yeniden grand slam sahnesinde

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası ve 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" Serena Williams, doğum yaptıktan sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına katılacak.

Klasmanın 453. basamağındaki Serena Williams, şampiyon olduğu 2017 Avustralya Açık finalinden sonraki ilk grand slam maçına, dünya 70'ncisi Kristyna Pliskova karşısında çıkacak.

Serena Williams'ın, 2012 ve 2014'te şampiyon olduğu Fransa Açık'ta iki yıl aranın ardından ilk defa mücadele edecek Maria Sharapova ile 4. turda karşılaşma ihtimali, tenisseverleri şimdiden heyecanlandırıyor.



Kadınlarda 1 numara için 6 aday

İlk grand slam şampiyonluğunu isteyen dünya 1 numarası Simona Halep'i tahtından indirebilecek 5 ismin bulunması, tek kadınlar maçlarını daha da heyecanlı kılacak.

Geçen yıl final oynadığı için savunması gereken 1300 puan bulunan Halep'in yeri, 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ve 7 numaralı seribaşı Caroline Garcia'nın tehdidi altında.

Yerini korumak için en az yarı finale yükselmesi gereken Halep, Muguruza, Pliskova ve Garcia'nın yanı sıra eski dünya 1 numaraları Angelique Kerber, Serena Williams, Maria Sharapova'yla da ana tablonun aynı yarısında yer alıyor.

Avustralya Açık şampiyonu Wozniacki'nin bulunduğu diğer yarıda ise Svitolina, Fransa Açık'a unvanını korumaya gelen 5 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko, 11 maçtır kazanan 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 9 numaralı seribaşı Venus Williams, 10 numaralı seribaşı Sloane Stephens ve 2009 şampiyonu Svetlana Kuznetsova dikkati çekiyor.



Federer yine yok

Erkeklerde dünya 20 numarası Chung Hyeon ve dünya 28'incisi Milos Raonic, kadınlarda ise klasmanın 28. basamağındaki Agnieszka Radwanska, sakatlıkları yüzünden turnuvaya katılamayacak.

Sakatlığı sebebiyle 2017'nin temmuz ayından beri sahalardan uzak kalan Andy Murray, 2016'da tek erkeklerde final oynadığı Fransa Açık'ı da kaçıracak.

Geçen sezon yaptığı muhteşem dönüş sonrası 2018'e de Avustralya Açık zaferiyle başlayan erkekler dünya sıralamasının 2. basamağındaki Roger Federer, bu yıl da toprak kort sezonunda oynamamayı tercih etti. 36 yaşındaki Federer, kaybettiği Indian Wells finalinin ardından çıktığı Miami Açık'a da 2. turda veda etmişti.



Turnuvanın tarihçesi

İlk defa 1891 yılında "Fransa Şampiyonası" adıyla düzenlenen turnuvaya, yalnızca ulusal çaptaki erkek tenisçilerin katılımı kabul edildi. 1897'de kadınların da yarışmaya başladığı Fransa Şampiyonası'na 1902'de karışık çiftler, 1907'de ise çift kadınlar karşılaşmaları eklendi.

1925'ten itibaren uluslararası katılımcıların da mücadele ettiği turnuva, profesyonel oyuncular ile amatörlerin karşılaşmasına izin verildiği "açık dönem" olarak nitelendirilen 1968 yılında tenisçilerin yarıştığı ilk grand slam oldu. Turnuvaya adını veren "Roland Garros" kortunun 1928'deki inşasına kadar şampiyona "Stade Français" ve "Racing Club de France" sahalarında oynandı.

Fransa Tenis Federasyonu, 1927 yılında ABD topraklarında Davis Kupası'nı kazanan "Silahşörler" lakaplı Fransız tenisçiler Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet ve Rene Lacoste'un bir yıl sonra Paris'te düzenlenecek rövanş maçı için yeni bir saha inşa etme kararı aldı.

Yeni kort için "Stade Français"in hissedarlarına ait "Porte d'Auteuil" arazisi uygun görüldü. Kortun yapılabilmesi için tek şart, "Stade Français"in ünlü eski üyelerinden pilot Roland Garros'un isminin verilmesiydi. Roland Garros, 23 Eylül 1913'te Akdeniz'i uçakla geçen ilk insan olarak havacılık tarihine geçmişti.



Toprak kortun farkı

Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyor. Toprak kort, sert ve çim zemine göre topun hızının azalmasına ve topların yerden daha fazla yükselmesine yol açıyor. Kort, bu özelliğiyle uzun rallilerin yaşanmasına olanak sağlıyor ve çok güçlü servis kullanamayan tenisçilerin zafiyetini kapatıyor.

Bu nedenle kariyerinde birçok grand slam şampiyonluğu bulunan John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Venus Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport gibi tenisçiler bu turnuvayı kazanamadı.



Fransa Açık'ın "en"leri

En fazla şampiyonluk yaşayan isimlerin, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, tek kadınlarda ise ABD'li Chris Evert olduğu Fransa Açık'ta, uluslararası katılıma izin verilen 1925 yılından itibaren elde edilen bazı rekorlar şöyle:



Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 10 kez (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017)

Björn Borg (İsveç) - 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 7 (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

Steffi Graf (Almanya) - 6 (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)



Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) (2010-14) - 5 kez

Björn Borg (İsveç) (1978-81), Rafael Nadal (İspanya) (2005-08) - 4

Kadınlar: *Helen Wills (ABD) (1928-30), *Hilde Sperling (Danimarka) (1935-37), Monica Seles (ABD) (1990-92), Justine Henin (Belçika) (2005-07) - 3





Üst üste en fazla maç kazanan

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 39 galibiyet (2010-2015)

Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 29 galibiyet (1974-1981)



Son 10 yılın kazananları



Erkekler:

2008 - Rafael Nadal (İspanya)

2009 - Roger Federer (İsviçre)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2011 - Rafael Nadal (İspanya)

2012 - Rafael Nadal (İspanya)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2014 - Rafael Nadal (İspanya)

2015 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)



Kadınlar:

2008 - Ana Ivanovic (Sırbistan)

2009 - Svetlana Kuznetsova (Rusya)

2010 - Francesca Schiavone (İtalya)

2011 - Li Na (Çin)

2012 - Maria Sharapova (Rusya)

2013 - Serena Williams (ABD)

2014 - Maria Sharapova (Rusya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Garbine Muguruza (İspanya)

2017 - Jelena Ostapenko (Letonya)



En genç kazanan

Erkekler: Michael Chang (ABD) - 17 yaş, 3 ay (1989)

Kadınlar: Monica Seles (ABD) - 16 yaş, 6 ay (1990)



En yaşlı kazanan

Erkekler: Andres Gimeno (İspanya) - 34 yaş, 10 ay (1972)

Kadınlar: *Zsuzsa Kormoczy (Macaristan) - 33 yaş 9 ay (1958)



Seri başı olmadan kazanan

Erkekler: *Marcel Bernard (Fransa) (1946), Mats Wilander (İsveç) (1982), Gustavo Kuerten (Brezilya) (1997), Gaston Gaudio (Arjantin) (2004)

Kadınlar: *Margaret Scriven (Büyük Britanya) (1933), Jelena Ostapenko (Letonya) (2017)



NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.