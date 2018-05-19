Djokovic ve Sharapova yarı finalde

Roma kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasında tek erkekler çeyrek finalinde Japon Kei Nishikori ile karşılaşan Sırp Djokovic, rakibini 2-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bu sezon ilk kez yarı finale kaldı.

Dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ise çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Fabio Fognini'yi 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-1 mağlup ederek yarı finalde Djokovic'in rakibi oldu.

Tek kadınlarda ise Rus Maria Sharapova, son Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-7, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu sezon katıldığı turnuvalar arasında en iyi derecesine ulaşan Sharapova, Fransız Caroline Garcia'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile yarı finalde karşılaşacak.