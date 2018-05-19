Djokovic ve Sharapova yarı finalde – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Djokovic ve Sharapova yarı finalde

    Djokovic ve Sharapova yarı finalde

    İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde , tek kadınlarda ise yarı finale kalarak bu sezon katıldığı organizasyonlardaki en iyi derecelerine ulaştı.

    Roma kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasında tek erkekler çeyrek finalinde Japon Kei Nishikori ile karşılaşan Sırp Djokovic, rakibini 2-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bu sezon ilk kez yarı finale kaldı.

    Dünya 2 numarası İspanyol ise çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Fabio Fognini'yi 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-1 mağlup ederek yarı finalde Djokovic'in rakibi oldu.

    Tek kadınlarda ise Rus , son şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-7, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

    Bu sezon katıldığı turnuvalar arasında en iyi derecesine ulaşan Sharapova, Fransız Caroline Garcia'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen dünya 1 numarası Rumen Simona ile yarı finalde karşılaşacak.

    1. 19.5.2018 11:50
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