Djokovic ve Sharapova yarı finalde
İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Maria Sharapova yarı finale kalarak bu sezon katıldığı organizasyonlardaki en iyi derecelerine ulaştı.
Roma kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasında tek erkekler çeyrek finalinde Japon Kei Nishikori ile karşılaşan Sırp Djokovic, rakibini 2-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bu sezon ilk kez yarı finale kaldı.
Dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ise çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Fabio Fognini'yi 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-1 mağlup ederek yarı finalde Djokovic'in rakibi oldu.
Tek kadınlarda ise Rus Maria Sharapova, son Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-7, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Bu sezon katıldığı turnuvalar arasında en iyi derecesine ulaşan Sharapova, Fransız Caroline Garcia'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile yarı finalde karşılaşacak.
- 19.5.2018 11:50
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Djokovic ve Sharapova yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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