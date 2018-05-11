Nadal 34 yıllık rekoru kırdı
Madrid Açık'ta Arjantinli Schwartzman'ı 2-0 yenerek çeyrek finale kalan İspanyol Nadal, tek tip kortta kaybetmeden 50 set kazanan tenisçi rekorunun yeni sahibi oldu
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Diego Schwartzman'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen turnuvanın üçüncü turunda Arjantinli Schwartzman ile karşılaşan Nadal, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Bu sonucun ardından İspanyol Nadal, tek tip kortta kaybetmeden en çok set kazanan oyuncu unvanını eski ABD'li tenisçi John McEnroe'nun elinden aldı. McEnroe, 1984 yılında çim kortta kaybetmeden 49 set kazanırken, Nadal ise toprak kortta bu rakamı 50'ye çıkardı.
İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşacak.
- 11.5.2018 10:41
-
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 17
Yorum
kartal Aslında Fenerbahçe kupayı alabilir di. Ama Akhisar sahaya çıktı. Akhisar sahaya çıkmamış olsa kupayı alabilirdi ,evet alabilirdi ,yaaaa
-
Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
aziz yıldırım ne koymuş lafı be
-
Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
GÜVEN TAM TEBRİKLER EFSANE. İNŞALLAH HOCALIKTA DA EFSANE OLACAKSIN. İLKİ BU OLDU. BAŞARILARIN DAİM OLSUN, OLUR İNŞALLAH. GÜVEN TAM
Nadal 34 yıllık rekoru kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.