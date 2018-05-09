Serena Williams, İtalya Açık'ta da yer almayacak – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , Açık'ta da yer almayacak

    Serena Williams, İtalya Açık'ta da yer almayacak

    Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası ABD'li , bu ay düzenlenecek Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini açıkladı.

    'nın başkenti Roma'da 14-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Williams'ın turnuvadan çekildiği belirtildi.

    İtalya Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunan , antrenman eksiğini kapatarak gelecek turnuvalara hazır hale gelmek amacıyla geçen hafta da İspanya Açık'tan çekildiğini duyurmuştu.

    Doğum yapmasının ardından çıktığı maçlarda eski başarılarını tekrarlayamayan Williams, dünya klasmanında 454. sıraya kadar geriledi. ABD'li tenisçinin, 27 Mayıs'ta başlayacak grand slam turnuvası 'a katılım durumu ise henüz netleşmedi.

    1. 9.5.2018 13:54
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