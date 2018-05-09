Serena Williams, İtalya Açık'ta da yer almayacak
Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams, bu ay düzenlenecek İtalya Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini açıkladı.
İtalya'nın başkenti Roma'da 14-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Williams'ın turnuvadan çekildiği belirtildi.
İtalya Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunan Serena Williams, antrenman eksiğini kapatarak gelecek turnuvalara hazır hale gelmek amacıyla geçen hafta da İspanya Açık'tan çekildiğini duyurmuştu.
Doğum yapmasının ardından çıktığı maçlarda eski başarılarını tekrarlayamayan Williams, dünya klasmanında 454. sıraya kadar geriledi. ABD'li tenisçinin, 27 Mayıs'ta başlayacak grand slam turnuvası Fransa Açık'a katılım durumu ise henüz netleşmedi.
- 9.5.2018 13:54
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Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor
Toplam 1
Yorum
10ur Dualarım kabul oldu. Canımdan çok sevdiğim GS a yakıştıramadığım 1 numaralı topçu. 50 tl verseler bile derhal gönderin.
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En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
1903 Birde forvet olsaydi. BA ACILEN GERI ALINSIN, DEFANSAY MARCELO GERI ALINSIN.
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Roma'dan Talisca'ya 40 milyon Euro
Toplam 2
Yorum
Okan Roma için yeterli kaliteye sahip değil bu takımdaki rahat ortamı Roma da bulamaz
Serena Williams, İtalya Açık'ta da yer almayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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