Serena Williams, İtalya Açık'ta da yer almayacak

İtalya'nın başkenti Roma'da 14-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Williams'ın turnuvadan çekildiği belirtildi.

İtalya Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunan Serena Williams, antrenman eksiğini kapatarak gelecek turnuvalara hazır hale gelmek amacıyla geçen hafta da İspanya Açık'tan çekildiğini duyurmuştu.

Doğum yapmasının ardından çıktığı maçlarda eski başarılarını tekrarlayamayan Williams, dünya klasmanında 454. sıraya kadar geriledi. ABD'li tenisçinin, 27 Mayıs'ta başlayacak grand slam turnuvası Fransa Açık'a katılım durumu ise henüz netleşmedi.