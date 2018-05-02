İsviçreli Roger Federer kortlara haziranda dönecek – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    İsviçreli kortlara haziranda dönecek

    İsviçreli Roger Federer kortlara haziranda dönecek

    Tenise bir süre ara veren dünya iki numarası İsviçreli , gelecek ay düzenlenecek ile kortlara döneceğini açıkladı.

    Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından dönüş tarihini duyuran 36 yaşındaki tenisçi, "Haziranda Almanya'da düzenlenecek ile kortlara döneceğimi açıklamaktan heyecan duyuyorum. Stuttgart'ta çim kortlara çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon da aralarında 'ın yer aldığı toprak kort turnuvalarına katılmayı tercih etmeyen Federer, geçen yıl yine Mercedes Kupası ile kortlara dönüş yapmıştı. Turnuvada ikinci turda Alman Tommy Haas'e yenilen İsviçreli tenisçi, sonrasında Halle Açık ve Wimbledon'dan zaferle ayrılarak uzun yıllar sonra dünya sıralamasında zirveye çıkmıştı.

    Mercedes Kupası, 9-17 Haziran tarihlerinde Stuttgart'ta düzenlenecek.

    1. 2.5.2018 22:33
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