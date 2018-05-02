İsviçreli Roger Federer kortlara haziranda dönecek
Tenise bir süre ara veren dünya iki numarası İsviçreli Roger Federer, gelecek ay düzenlenecek Mercedes Kupası ile kortlara döneceğini açıkladı.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından dönüş tarihini duyuran 36 yaşındaki tenisçi, "Haziranda Almanya'da düzenlenecek Mercedes Kupası ile kortlara döneceğimi açıklamaktan heyecan duyuyorum. Stuttgart'ta çim kortlara çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Bu sezon da aralarında Fransa Açık'ın yer aldığı toprak kort turnuvalarına katılmayı tercih etmeyen Federer, geçen yıl yine Mercedes Kupası ile kortlara dönüş yapmıştı. Turnuvada ikinci turda Alman Tommy Haas'e yenilen İsviçreli tenisçi, sonrasında Halle Açık ve Wimbledon'dan zaferle ayrılarak uzun yıllar sonra dünya sıralamasında zirveye çıkmıştı.
Mercedes Kupası, 9-17 Haziran tarihlerinde Stuttgart'ta düzenlenecek.
- 2.5.2018 22:33
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