Barcelona'da şampiyon Nadal – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Barcelona'da şampiyon Nadal

    Barcelona'da şampiyon Nadal

    Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nı finalde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen kazandı.

    'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile ATP klasmanında 63. basamakta yer alan Yunan Tsitsipas karşı karşıya geldi.

    Nadal, 1 saat 18 dakika süren müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanarak Barcelona Açık'ta 11. şampiyonluğunu elde etti.

    1. 29.4.2018 19:27
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