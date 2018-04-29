Barcelona'da şampiyon Nadal
Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nı finalde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Rafael Nadal kazandı.
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile ATP klasmanında 63. basamakta yer alan Yunan Tsitsipas karşı karşıya geldi.
Nadal, 1 saat 18 dakika süren müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanarak Barcelona Açık'ta 11. şampiyonluğunu elde etti.
- 29.4.2018 19:27
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Barcelona'da şampiyon Nadal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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