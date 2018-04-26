Wozniacki’nin rakibi belli oldu
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda İtalyan Sara Errani, Belçikalı Kirsten Flipkens'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Errani, son 16 turunda turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan dünya 2 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki ile karşılaşacak. Milli sporcu Ayla Aksu ile Büyük Britanyalı partneri Harriet Dart, çiftlerde Schoofs- Voracova ikilisini 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.
- 26.4.2018
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