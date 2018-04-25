Djokovic'ten Barcelona'ya erken veda
Sırp sporcu Novak Djokovic, Barcelona Açık Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.
Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Djokovic, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci turunda ATP klasmanında 140. sırada yer alan Slovak Martin Klizan ile karşılaştı.
28 yaşındaki Klizan, toplam 90 dakika süren mücadeleyi 6-2, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı.
Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, sakatlığının ardından katıldığı beş turnuvada da çeyrek final göremeden elendi.
- 25.4.2018 19:46
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
-
Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Djokovic'ten Barcelona'ya erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.