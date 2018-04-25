Djokovic'ten Barcelona'ya erken veda – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Djokovic'ten 'ya erken veda

    Djokovic'ten Barcelona'ya erken veda

    Sırp sporcu , Açık Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.

    Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Djokovic, 'nın kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci turunda ATP klasmanında 140. sırada yer alan Slovak Martin Klizan ile karşılaştı.

    28 yaşındaki Klizan, toplam 90 dakika süren mücadeleyi 6-2, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı.

    Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, sakatlığının ardından katıldığı beş turnuvada da çeyrek final göremeden elendi.

    1. 25.4.2018 19:46
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