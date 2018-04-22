İstanbul'da tenis heyecanı

Esenyurt'taki Garanti Koza Park'ta bir hafta sürecek turnuvaya kadın tenisinin önemli isimleri katılacak. Turnuvanın seribaşı, dünya 2 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki olacak.

Wozniacki'nin yanı sıra Svetlana Kuznetsova, Agnieszka Radwanska, Shuai Zhang, Ekaterina Makarova, Sorana Cirstea, Irina Camelia Begu gibi WTA'da ilk 40 içinde yer alan tenisçiler de şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bu turnuvayı 2016 yılında kazanan Çağla Büyükakçay da bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak için korta çıkacak. Ana tabloda genç Türk tenisçiler Ayla Aksu ile İpek Öz de yer alacak.

Turnuvanın final müsabakası 29 Nisan Pazar günü oynanacak.

Turnuvada bugün eleme maçları oynanacak. Başak Eraydın ve Melis Sezer'in de yer alacağı elemeler sonunda 6 sporcu daha ana tabloya yükselecek.

Garanti Koza Park'ta yarın başlayacak ana tabloda ilk tur maçları şöyle:

Caroline Wozniacki (1) (Danimarka) - Ekaterina Alexandrova (Rusya)

Svetlana Kuznetsova (2) (Rusya) - Qiang Wang (Çin)

Agnieszka Radwanska (3) (Polonya) - Donna Vekic (Hırvatistan)

Shuai Zhang (4) (Çin) - Elemelerden gelecek tenisçi

Ekaterina Makarova (5) (Rusya) - Aleksandra Krunic (Sırbistan)

Sorana Cirstea (6) (Romanya) - Yulia Putintseva (Kazakistan)

Irina Camelia Begu (7) (Romanya) - Elemelerden gelecek tenisçi

Aryna Sabalenka (8) (Belarus) - Polona Hercog (Slovenya)

Çağla Büyükakçay - Maria Sakkari (Yunanistan)

Ayla Aksu - Pauline Parmentier (Fransa)

İpek Öz - Kateryna Bondarenko (Ukrayna)

Sara Errani (İtalya) - Kirsten Flipkens (Belçika)

Ajla Tomljanovic (Avustralya) - Alison van Uytvanck (Belçika)

Mona Barthel (Almanya) - Christina McHale (ABD)

Ana tabloda iki eşleşme de elemelerden gelecek isimlerden oluşacak.