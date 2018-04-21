Nadal, Monte Carlo'da finalde
Monte Carlo Tenis Turnuvası'nda mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal, Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenerek finale yükseldi.
Daha önce 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvanın tek erkekler yarı finalinde korta çıkan İspanyol Nadal, dünya 5 numarası Dimitrov ile karşılaştı.
Rakibi karşısında zorlanmayan Nadal, bir saat 31 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-1'lik setlerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak turnuvada toplam 12'nci kez adını finale yazdırdı.
İspanyol tenisçi, Alman Alexander Zverev ile Japon Kei Nishikori arasındaki yarı final maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.
- 21.4.2018 18:31
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
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Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
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Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Nadal, Monte Carlo'da finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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