Nadal, Monte Carlo'da finalde – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Nadal, 'da finalde

    Nadal, Monte Carlo'da finalde

    Tenis Turnuvası'nda mücadele eden dünya 1 numarası , Bulgar 'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

    Daha önce 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvanın tek erkekler yarı finalinde korta çıkan İspanyol Nadal, dünya 5 numarası Dimitrov ile karşılaştı.

    Rakibi karşısında zorlanmayan Nadal, bir saat 31 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-1'lik setlerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak turnuvada toplam 12'nci kez adını finale yazdırdı.

    İspanyol tenisçi, Alman Alexander Zverev ile Japon Kei Nishikori arasındaki yarı final maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

    1. 21.4.2018 18:31
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