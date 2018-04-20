Djokovic, Monte Carlo'da elendi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Djokovic, 'da elendi

    Djokovic, Monte Carlo'da elendi

    Dünya klasmanında 13. sırada yer alan 30 yaşındaki Djokovic, ilk setini 7-6 kazanarak öne geçtiği maçta Avusturyalı Dominic Thiem'e diğer setleri 6-2 ve 6-3 kaybetti. Toplam 2 saat 28 dakika süren maçı 2-1 kazanan Thiem, adını çeyrek finale yazdırdı.

    Tek erkeklerde dünyanın 1 numarası İspanyol ise Rus Karen Khachanov'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finalde Thiem ile eşleşti.

    31 yaşındaki Nadal, 'da daha önce 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    1. 20.4.2018 12:07
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