Djokovic, Monte Carlo'da elendi
Dünya klasmanında 13. sırada yer alan 30 yaşındaki Djokovic, ilk setini 7-6 kazanarak öne geçtiği maçta Avusturyalı Dominic Thiem'e diğer setleri 6-2 ve 6-3 kaybetti. Toplam 2 saat 28 dakika süren maçı 2-1 kazanan Thiem, adını çeyrek finale yazdırdı.
Tek erkeklerde dünyanın 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ise Rus Karen Khachanov'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finalde Thiem ile eşleşti.
31 yaşındaki Nadal, Monte Carlo'da daha önce 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
- 20.4.2018 12:07
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
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