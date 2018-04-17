Tenis camiasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 12 yaşındaki tenisçiler arasında Ankara ve İzmir'de turnuvalar düzenlendi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afrin'deki operasyonun önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen turnuvalara genç tenisçiler yoğun ilgi gösterdi.
Ankara'da Asur Tenis Performans ve Efe Güray Spor Vakfı'nın ev sahipliğindeki organizasyona 160 sporcu katılırken, İzmir Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'ndeki turnuvada 121 sporcu mücadele etti.
Asur Tenis Performans'taki turnuvada dereceye giren tenisçilere ödüllerini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:26
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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Janssen Antalya’yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAMZA HAMZOGLU GS MAÇINDAN ÖNCE MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ 3-0 YENİLDİ. FENER OLARAK 5-0 YENMELİYİZ MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİLMİŞMİŞ
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Belki haddimiz deyil fakat besiktas oguzhani avrupadan otuziki milyonada alamaz niye satilmaliki boylegenc oyuncuya ihtiyac varken
Tenis camiasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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