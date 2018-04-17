Tenis camiasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Tenis camiasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

    Tenis camiasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

    Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 12 yaşındaki tenisçiler arasında Ankara ve 'de turnuvalar düzenlendi.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afrin'deki operasyonun önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen turnuvalara genç tenisçiler yoğun ilgi gösterdi.

    Ankara'da ve Efe Güray Spor Vakfı'nın ev sahipliğindeki organizasyona 160 sporcu katılırken, Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'ndeki turnuvada 121 sporcu mücadele etti.

    Asur Tenis Performans'taki turnuvada dereceye giren tenisçilere ödüllerini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:26
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