Marsel İlhan, Antalya'da ikinci oldu
Milli tenisçi Marsel İlhan, Antalya'da düzenlenen Futures Turnuvası'nda tek erkeklerde ikinciliği elde etti.
Milli tenisçi Marsel İlhan, Antalya'da düzenlenen Futures Turnuvası'nda tek erkeklerde ikinciliği elde etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yıl boyunca ev sahipliği yaptığı Futures Turnuvası'nın 13. haftasında 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Marsel İlhan, teklerde final oynama başarısı gösterdi.
Sırasıyla İspanyol, Rus, Brezilyalı ve İtalyan rakiplerini saf dışı bırakan milli tenisçi, şampiyonluk maçında Avusturyalı Thomas Statzberger ile karşılaştı.
2 saat 42 dakika süren final maçından 6-4, 1-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup ayrılan Marsel, ikinci oldu.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:10
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
Marsel İlhan, Antalya'da ikinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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