Milli takım Slovenya ile mücadele edecek
Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Küme'de kalma mücadelesinde deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.
Zimbabve ile oynadığı ilk tur eşleşmesini 3-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, kümede kalmak için Slovenya ile mücadele edecek.
Türkiye, play-out serisi karşılaşmalarını yarın ve 8 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacak. Müsabakalar, Slovenya'nın Portoroz kentinde açık havada ve toprak zeminde yapılacak.
Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı ay-yıldızlı ekibi Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Sarp Ağabigün ve Tuna Altuna temsil edecek.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:25
-
‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 3
Yorum
GÖRENGÖREN Göztepe Spor Hükmen 3-0 galip sayılmalı Ormanada Ömürboyu futboldan men cezası verilmeli.
-
Büyük transfer bombası: Yaya Toure
Toplam 10
Yorum
eren adam 34 yaşında alınmaması lazım
-
Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 7
Yorum
özcan Beşiktaş maçı öncesi kart cezası görünce belli olmuştu zaten
Milli takım Slovenya ile mücadele edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.