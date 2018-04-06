Milli takım Slovenya ile mücadele edecek

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Küme'de kalma mücadelesinde deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

Zimbabve ile oynadığı ilk tur eşleşmesini 3-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, kümede kalmak için Slovenya ile mücadele edecek.

Türkiye, play-out serisi karşılaşmalarını yarın ve 8 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacak. Müsabakalar, Slovenya'nın Portoroz kentinde açık havada ve toprak zeminde yapılacak.

Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı ay-yıldızlı ekibi Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Sarp Ağabigün ve Tuna Altuna temsil edecek.