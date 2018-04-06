Milli takım Slovenya ile mücadele edecek – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    ile mücadele edecek

    Milli takım Slovenya ile mücadele edecek

    Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Küme'de kalma mücadelesinde deplasmanda ile karşılaşacak.

    Zimbabve ile oynadığı ilk tur eşleşmesini 3-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, kümede kalmak için Slovenya ile mücadele edecek.

    Türkiye, play-out serisi karşılaşmalarını yarın ve 8 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacak. Müsabakalar, Slovenya'nın Portoroz kentinde açık havada ve toprak zeminde yapılacak.

    Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı ay-yıldızlı ekibi , Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Sarp Ağabigün ve Tuna Altuna temsil edecek.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:25
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