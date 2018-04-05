Türk tenisçi Zeynep Sönmez'e ceza – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Türk tenisçi 'e ceza

    Türk tenisçi Zeynep Sönmez'e ceza

    Uluslararası (ITF), Türk sporcu 'e yasaklı "modafinil" maddesini kullandığı gerekçesiyle bir yıl men cezası verdi.

    ITF'ten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Ekim 2017 tarihlerinde 'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda mücadele eden 'in, 24 Ekim 2017'de verdiği doping numunesinde yasaklı "modafinil" maddesine rastlandı.

    15 yaşındaki sporcunun, performans artışı amaçlamadığı ve kuralı bilinçsizliği yüzünden ihmal ettiğine hükmeden ITF, Zeynep'in bir yıl boyunca tenis oynamasını yasakladı. Turnuvadan da diskalifiye edilen Zeynep'in cezası 23 Ekim 2018'de sona erecek.

    Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, konuya ilişkin "ITF tarafından federasyona bildirim yapılmamıştır. Süreç, sporcu üzerinden yürütülmüştür. Genç sporcumuz kötü niyetli değil, kuralı bilmediği için böyle bir ceza ortaya çıktı. Teniste ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Sporcularımızı her zaman bilinçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:11
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