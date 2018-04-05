Türk tenisçi Zeynep Sönmez'e ceza
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Türk sporcu Zeynep Sönmez'e yasaklı "modafinil" maddesini kullandığı gerekçesiyle bir yıl men cezası verdi.
ITF'ten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Zeynep Sönmez'in, 24 Ekim 2017'de verdiği doping numunesinde yasaklı "modafinil" maddesine rastlandı.
15 yaşındaki sporcunun, performans artışı amaçlamadığı ve kuralı bilinçsizliği yüzünden ihmal ettiğine hükmeden ITF, Zeynep'in bir yıl boyunca tenis oynamasını yasakladı. Turnuvadan da diskalifiye edilen Zeynep'in cezası 23 Ekim 2018'de sona erecek.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, konuya ilişkin "ITF tarafından federasyona bildirim yapılmamıştır. Süreç, sporcu üzerinden yürütülmüştür. Genç sporcumuz kötü niyetli değil, kuralı bilmediği için böyle bir ceza ortaya çıktı. Teniste ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Sporcularımızı her zaman bilinçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:11
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
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