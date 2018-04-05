Türk tenisçi Zeynep Sönmez'e ceza

ITF'ten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Zeynep Sönmez'in, 24 Ekim 2017'de verdiği doping numunesinde yasaklı "modafinil" maddesine rastlandı.

15 yaşındaki sporcunun, performans artışı amaçlamadığı ve kuralı bilinçsizliği yüzünden ihmal ettiğine hükmeden ITF, Zeynep'in bir yıl boyunca tenis oynamasını yasakladı. Turnuvadan da diskalifiye edilen Zeynep'in cezası 23 Ekim 2018'de sona erecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, konuya ilişkin "ITF tarafından federasyona bildirim yapılmamıştır. Süreç, sporcu üzerinden yürütülmüştür. Genç sporcumuz kötü niyetli değil, kuralı bilmediği için böyle bir ceza ortaya çıktı. Teniste ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Sporcularımızı her zaman bilinçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.