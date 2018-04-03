Zirve Başak’ın – Fotomaç – 03 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Zirve Başak’ın

    Zirve Başak’ın
    KADINLAR dünya sıralamasında 156.'lığa yükselenen milli tenisçi Başak Eraydın, Türkiye'de ise zirveye çıktı. İtalya'da katıldığı ITF Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan 23 yaşındaki sporcu, , gibi isimleri geride bıraktı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zirve Başak’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN