Teniste Türkiye'nin yeni bir numarası Başak
Kadınlar dünya sıralamasında 156'ncılığa yükselenen Başak Eraydın, Türk tenisçiler arasında en üst basamakta yer alan isim oldu.
İtalya'da katıldığı ITF Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Başak Eraydın, Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı dünya sıralamasında 20 basamak birden tırmandı.
Tek kadınlarda 156. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde eden 23 yaşındaki Başak, Çağla Büyükakçay'ı geçerek Türk tenisçiler arasında en üst sıraya çıktı. Başak Eraydın, kariyerinde ilk kez Türkiye bir numarası olmayı başardı. Bir basamak yükselen Çağla Büyükakçay 160. sıraya yerleşirken, İpek Soylu 214, Ayla Aksu da 215. basamakta bulunuyor.
Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında ise Cem İlkel 255, Marsel İlhan da 318. sırada yer aldı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:43
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ GEŞEN SENE SİZİ BAZI MAÇLARDA FARK YEMEKTEN KURTARAN BU MUSLERAYDI HEMEN SIRTINIZI DÖNDÜNÜZ ADAMA YEDİĞİ HATALI GOLDE SADAKATİNİZ ÇOK İYİ !
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G.Saray'dan skorbord açıklaması
Toplam 2
Yorum
MRT ALLAH ŞAŞIRTMASIN :) DOĞRU SÖZE NE DENİR.
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
taraftar FENER 24 puan alsa da şampiyon olamaz. Şampiyon olacak takım lig başlangıcında belirliydi. Kahvedeki vatandas her şeyi biliyor.
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