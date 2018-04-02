Teniste Türkiye'nin yeni bir numarası Başak

İtalya'da katıldığı ITF Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Başak Eraydın, Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı dünya sıralamasında 20 basamak birden tırmandı.

Tek kadınlarda 156. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde eden 23 yaşındaki Başak, Çağla Büyükakçay'ı geçerek Türk tenisçiler arasında en üst sıraya çıktı. Başak Eraydın, kariyerinde ilk kez Türkiye bir numarası olmayı başardı. Bir basamak yükselen Çağla Büyükakçay 160. sıraya yerleşirken, İpek Soylu 214, Ayla Aksu da 215. basamakta bulunuyor.

Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında ise Cem İlkel 255, Marsel İlhan da 318. sırada yer aldı.