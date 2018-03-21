Milli tenisçiler, Slovenya deplasmanına gidecek – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Milli tenisçiler, deplasmanına gidecek

    Milli tenisçiler, Slovenya deplasmanına gidecek

    'nda 2015'ten bu yana Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Küme'de mücadele eden Erkek Tenis Milli Takımı, play-out serisinde deplasmanda ile mücadele edecek.

    Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Küme'deki geleceğinin belli olacağı serisini 7-8 Nisan tarihlerinde deplasmanda oynayacak.

    İki ülkenin bugüne kadarki tek buluşması tarafsız sahada gerçekleştiği için eşleşmenin yeri kura çekimi neticesinde belirlendi. Kurayı kazanan Slovenya, ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Portoroz'u seçerken, müsabakalar açık havada, toprak zeminde yapılacak.

    2015'ten beri 2. Küme'de bulunan Türkiye, ilk turda Zimbabve'ye 3-1, Slovenya ise Polonya'ya 3-2 yenilmişti. Slovenya-Türkiye serisinin mağlubu 'nda 3. Küme'ye düşecek.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli tenisçiler, Slovenya deplasmanına gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN