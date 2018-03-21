Milli tenisçiler, Slovenya deplasmanına gidecek
Davis Kupası'nda 2015'ten bu yana Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Küme'de mücadele eden Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, play-out serisinde deplasmanda Slovenya ile mücadele edecek.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Küme'deki geleceğinin belli olacağı Slovenya serisini 7-8 Nisan tarihlerinde deplasmanda oynayacak.
İki ülkenin bugüne kadarki tek buluşması tarafsız sahada gerçekleştiği için eşleşmenin yeri kura çekimi neticesinde belirlendi. Kurayı kazanan Slovenya, ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Portoroz'u seçerken, müsabakalar açık havada, toprak zeminde yapılacak.
2015'ten beri 2. Küme'de bulunan Türkiye, ilk turda Zimbabve'ye 3-1, Slovenya ise Polonya'ya 3-2 yenilmişti. Slovenya-Türkiye serisinin mağlubu Davis Kupası'nda 3. Küme'ye düşecek.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:47
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Fenerbahçe'den kısasa kısas!
Toplam 3
Yorum
baran halal sana fener
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Hedef 4 maçta 12 puan
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ YAV HE HE HER GALİBİYETE ZATEN BUNLAR VR ARKAMIZDA BİZDEN 3 YİYEN TAKIMINDA KUSUR ARAMA SAKIN ZAVALLI !
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İşte Yusuf’un hayali
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ BU YUSUFU BEŞİKTAŞTA GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM TALİSCANIN YERİNE BU ÇOCUK OYNASA ŞİMDİYE ŞAMPİYON BELLİYDİ...
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